Блогер Славский потерял рекламный контракт после публичного признания в любви к России

Тиктокер Юрий Славский остался без рекламного контракта и получил пятно на репутации. Все из-за любви к России и продвижения ее в своих соцсетях.

Юрия Славский – это блогер-миллионник в тиктоке. На его антиукраинскую деятельность обратил внимание активист Сергей Стерненко.

Кстати Сергей Стерненко обжаловал условный срок в Верховном суде

"Меня друг попросил"

Отметим, что все посты и видео Славский публикует на русском языке. Один из таких постов – с российским триколором на щеке. Его блогер записал на поддержку россиян на Олимпийских играх.

После того, как Сергей Стененко записал на своем ютубе об этом видео, Славский записал оправдательное. Мол, его попросил друг, "надо поддержать" и подобное. Зато именно видео с триколором, по словам Стерненко, Славский не удалил.

Я всегда за Украину, потому что это моя страна... Поэтому я начал снимать тренды, чтобы о нас узнало больше людей... Я поддерживаю спортсменов из разных стран, челлендж попросил поддержать мой товарищ,

– оправдался Славский.

Также в своем тиктоке блогер косплеил Путина: шел его "фирменной" походкой с инаугурации.

На странице Славского появились гневные комментарии. Пользователи пишут о "чемодан – вокзал – Россия" и предательстве.



Комментарии на странице Славского в инстаграме / Скриншот 24 канала

Отметим, что сейчас на странице блогера ни в инстаграме, ни в тиктоке упомянутых Стерненко видео нет. Скорее всего, после огласки он их удалил.

Потеря рекламного контракта

Мораль этой истории такова, подчеркивает Стерненко, "любишь Россию – оставайся без украинских денег". Так, сотрудничать с Юрием Славским отказалась компания Euronafta. Блогер снимался в рекламе топлива и кафе сети АЗС.

Впрочем, после обращений Стерненко и других активистов, его контракты "накрылись". Отдел коммуникации отписал активисту, что взаимодействовать со Славским из-за его публичной позиции больше не будут. Тиктокера даже просили удалить видео с триколором, однако он отказался это делать.

Полный текст публикации Сергея Стерненко

Кстати говоря. СНБО ввела санкции против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы. Санкции ввел Совет нацбезопасности 20 августа по рекомендации СБУ.

Поддержал Россию – остался без денег. Есть у нас такой известный в тиктоке блогер Юра Славский. Более 1 миллиона аудитория. Его аккаунт – tiktok.com/@yura.slavskiy и инста – instagram.com/yura.slavskiy

Он несколько недель назад публично поддержал страну-оккупанта на Олимпиаде. А когда я снял об этом выпуск, то он заявил, что является патриотом, но от поддержки РФ не отказался.

Недавно Юра рекламировал компанию Евронефть. Но после многих сообщений неравнодушных о симпатии Юры к оккупантам компания прекратила с ним сотрудничество.

Мораль проста: поддерживаешь агрессора – сиди без денег. Не будь, как Юра.

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