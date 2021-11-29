Блогер снимал видео для соцсетей и случайно застрелил ребенка

В американском городе Бруклин-Парк в штате Миннесота, произошла ужасная трагедия. Подросток случайно застрелил 5-летнего ребенка.

Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались реанимировать малыша, но усилия были напрасными.

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Подросток снимал видео для соцсетей

Полиция установила, что на момент трагедии в доме находились несколько несовершеннолетних. 13-летний парень нашел пистолет и начал снимать видео для своих соцсетей. Вдруг раздался выстрел.

Пуля попала в 5-летнего мальчика, убив его. До приезда медиков ребенок истекал кровью и, к сожалению, умер. В полиции отметили, что трагедия произошла поздно вечером – примерно в 22:20. Где были родители и как оружие оказалось в руках несовершеннолетнего – выяснит следствие.

Остается непонятным, какие именно обстоятельства повлекли стрельбу, но в какой-то момент подросток выстрелил из пистолета и попал в 5-летнего ребенка,

– сообщили правоохранители.

В то же время представители полиции убеждены, что стрельба была случайностью. Сейчас подростка арестовали и он находится под стражей в центре заключения для несовершеннолетних округа Хеннепин.

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