Волошин уверяет, что женщина и ребенок на видео – это актеры. Вроде бы в ситуации его подставил собственный друг, поскольку блогер не ожидал, что подаренный айфон не будут отдавать.
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Мама и дочь – это актеры, – Волошин
Мама и дочь – это актеры, может сами внимательно посмотреть видео и увидеть реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез,
– пояснил блогер.
Актеров для "постановки" Волошину нашел друг, которого блогер и упрекает. Знакомый, мол, настаивал именно на этих кандидатурах.
Волошин говорит, что это – личный айфон
В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее,
– убеждает Волошин.
Его друг, считает блогер, подставил его и "перекупил" актеров.
Что известно о скандале с блогером Волошиным:
- Скандальное видео, которое разошлось сетью, опубликовала мама девочки.
- На кадрах видно, что блогер сначала дарит айфон, а потом начинает его отбирать.
- При этом он ведет себя достаточно агрессивно и ругается.
- За такие действия парню грозит штраф или даже ограничение свободы.
Смотрите видео о якобы "подаренный" айфон: