Волошин уверяет, что женщина и ребенок на видео – это актеры. Вроде бы в ситуации его подставил собственный друг, поскольку блогер не ожидал, что подаренный айфон не будут отдавать.

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Мама и дочь – это актеры, – Волошин

Мама и дочь – это актеры, может сами внимательно посмотреть видео и увидеть реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез,
– пояснил блогер.

Актеров для "постановки" Волошину нашел друг, которого блогер и упрекает. Знакомый, мол, настаивал именно на этих кандидатурах.

Волошин говорит, что это – личный айфон

В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее,
 –  убеждает Волошин.

Его друг, считает блогер, подставил его и "перекупил" актеров.

Что известно о скандале с блогером Волошиным:

Смотрите видео о якобы "подаренный" айфон:

 