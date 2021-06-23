Волошин запевняє, що жінка і дитина на відео – це актори. Начебто у ситуації його підставив власний друг, оскільки блогер не очікував, що подарований айфон не віддаватимуть.

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Мама і дочка – це актори, – Волошин

Мама і дочка – це актори, може самі уважно подивитись відео і побачити реакцію дівчинки, не було насправді ніякого смутку чи образи, сліз,
– пояснив блогер.

Акторів для "постановки" Волошину знайшов друг, якому блогер і дорікає. Знайомий, мовляв, наполягав саме на цих кандидатурах.

Волошин каже, що це – особистий айфон

У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і так далі,
– переконує Волошин.

Його друг, вважає блогер, підставив його і "перекупив" акторів.

Що відомо про скандал з блогером Волошиним:

Дивіться відео про начебто "подарований" айфон:

 