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      "Блогер, закрой ноутбук и Facebook": саркастическая песня о диванных экспертах

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      Саркастическая песня о диванных экспертах
      Саркастическая песня о диванных экспертах / Фото из открытых источников

      Богдан Процишин официально совместно с "Вести. UA " подготовили видео, в котором саркастически подняли тему диванных экспертов, которые "знают" про все и всех.

      В Украине ввели военное положение и сразу же все украинцы стали экспертами по международным и военным делам.

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      Все знают что такое военное положение, для чего его вводить и кому оно в конце выгодно. Каждый хочет поделиться мыслями, дать советы и отметить очередную "Измену" в социальных сетях.

      Однако, к сожалению, не все украинцы понимают, что своими действиями лишь разводят панику.

      О мамином блогере и инсайдерской информации с базара – смотрите в видео

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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