"Блогер, закрой ноутбук и Facebook": саркастическая песня о диванных экспертах

Богдан Процишин официально совместно с "Вести. UA " подготовили видео, в котором саркастически подняли тему диванных экспертов, которые "знают" про все и всех.

В Украине ввели военное положение и сразу же все украинцы стали экспертами по международным и военным делам.

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Все знают что такое военное положение, для чего его вводить и кому оно в конце выгодно. Каждый хочет поделиться мыслями, дать советы и отметить очередную "Измену" в социальных сетях.

Однако, к сожалению, не все украинцы понимают, что своими действиями лишь разводят панику.

О мамином блогере и инсайдерской информации с базара – смотрите в видео

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.