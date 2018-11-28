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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Блогере, закрий ноутбук та Facebook": саркастична пісня про диванних експертів

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      Сакркастична пісня про диванних експертів
      Сакркастична пісня про диванних експертів / Фото з відкритих джерел

      Богдан Процишин офіційно спільно з "Вєсті. UA " підготували відео, у якому саркастично підняли тему диванних експертів, які "знають" про все і всіх.

      В Україні ввели воєний стан і одразу ж всі українці стали експертами у міжнародних та військових справах.

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      Всі знають що таке воєнний стан, для чого його вводити і кому він врешті вигідний. Кожен хоче поділитися думками, дати поради та наголосити на черговій "Зраді" у соціальних мережах.

      Проте, на жаль, не всі українці розуміють, що своїми діями лише розводять паніку.

      Про маминого блогера та інсайдерську інформацію з базару – дивіться у відео

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України
      Джерело: 24 канал
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