"Блогере, закрий ноутбук та Facebook": саркастична пісня про диванних експертів

Богдан Процишин офіційно спільно з "Вєсті. UA " підготували відео, у якому саркастично підняли тему диванних експертів, які "знають" про все і всіх.

В Україні ввели воєний стан і одразу ж всі українці стали експертами у міжнародних та військових справах.

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Всі знають що таке воєнний стан, для чого його вводити і кому він врешті вигідний. Кожен хоче поділитися думками, дати поради та наголосити на черговій "Зраді" у соціальних мережах.

Проте, на жаль, не всі українці розуміють, що своїми діями лише розводять паніку.

Про маминого блогера та інсайдерську інформацію з базару – дивіться у відео

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