"Блогере, закрий ноутбук та Facebook": саркастична пісня про диванних експертів
Богдан Процишин офіційно спільно з "Вєсті. UA " підготували відео, у якому саркастично підняли тему диванних експертів, які "знають" про все і всіх.
В Україні ввели воєний стан і одразу ж всі українці стали експертами у міжнародних та військових справах.
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Всі знають що таке воєнний стан, для чого його вводити і кому він врешті вигідний. Кожен хоче поділитися думками, дати поради та наголосити на черговій "Зраді" у соціальних мережах.
Проте, на жаль, не всі українці розуміють, що своїми діями лише розводять паніку.
Про маминого блогера та інсайдерську інформацію з базару – дивіться у відео
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Джерело: 24 канал
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