Прятался в монастыре: пророссийскому блоггеру Скворцову "светит" до 15 лет за решеткой

В конце февраля стражи порядка задержали в Киеве известного пророссийского блоггера Дмитрия Скворцова. Он скрывался от стражей порядка в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата. Теперь же мужчина предстанет перед судом.

Дмитрий Скворцов обвиняется в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины. Следует отметить, что сообщение о подозрении он получил еще в августе 2022 года. Однако с тех пор начал скрываться от правосудия.

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За что именно Скворцов получил обвинения в государственной измене

В Киевской прокуратуре сообщили, что пророссийский блоггер, основатель так называемого "русского клуба", активно помогал России в проведении взрывной деятельности против Украины. И делал он это еще до начала полномасштабной фазы войны.

Согласно материалам следствия, он для выполнения задач российских кураторов готовил и присылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. В них Дмитрий Скворцов:

отрицал существование Украины как государства,

отрицал существование украинского народа как полноценного самостоятельного этноса,

негативно и предвзято высказывался в отношении государственных деятелей Украины, ее языка и культуры,

популяризировал и героизировал страну-агрессорку и ее президента,

подчеркивал "высокую миссию" России в мире и ее "жертвенности".

Полученные выводы экспертизы подтверждают, что указанные выступления содержали информацию, направленную на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, что является составляющей подрывной деятельности,

– отметили в Киевской городской прокуратуре.

Более того, все эти публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей.

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Отметим, что после уведомления о подозрении в августе 2022 года Дмитрий Скворцов был объявлен в розыск. Однако долго скрываться ему не удалось.

По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать на территории одного из монастырей УПЦ МП в Киеве, где он скрывался,

– отметили в прокуратуре.

После задержания Дмитрия Скворцова взяли под стражу и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт. За ведение информационно-подрывной деятельности против Украины мужчине инкриминируется нарушение части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена".

Следует отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.