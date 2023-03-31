Дмитра Скворцова звинувачують у державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Варто зауважити, що повідомлення про підозру він отримав ще у серпні 2022 року. Однак з того часу почав переховуватися від правосуддя.
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За що саме Скворцов отримав звинувачення у державній зраді
В Київській прокуратурі повідомили, що проросійський блогер, засновник так званого "руського клубу", активно допомагав Росії у проведенні підривної діяльності проти України. І робив він це ще до початку повномасштабної фази війни.
Згідно з матеріалами слідства, він на виконання завдань російських кураторів готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. У них Дмитро Скворцов:
- заперечував існування України як держави,
- заперечував існування українського народу як повноцінного самостійного етносу,
- негативно та упереджено висловлювався відносно державних діячів України, її мови та культури,
- популяризував та героїзував країну-агресорку та її президента,
- наголошував на "високій місії" Росії в світі та її "жертовності".
Отримані висновки експертизи підтверджують, що вказані виступи містили інформацію, спрямовану на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, внесення розбрату між армією і народом, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, що є складовою підривної діяльності,
– зазначили в Київській міській прокуратурі.
Ба більше, усі ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.
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Зазначимо, що після повідомлення про підозру у серпні 2022 року Дмитро Скворцов був оголошений у розшук. Однак довго переховуватися йому не вдалося.
За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити його місце перебування та затримати на території одного з монастирів УПЦ МП в Києві, де він переховувався,
– зазначили у прокуратурі.
Після затримання Дмитра Скворцова взяли під варту та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. За ведення інформаційно-підривної діяльності проти України чоловікові інкримінують порушення частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада".
Варто зазначити, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.