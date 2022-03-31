На блок-постах Мариуполя предатели допрашивают украинцев, пленяют и грабят гуманитарку
Источник:телеграм Андрющенко Time
Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – рассказал, что ситуация со въездом, выездом и передвижением по захваченным территориям становится все более опасной.
Он подчеркнул, что причиной являются так называемые "фильтрационные меры". На блок-постах – коллаборанты.
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Откровенная мразота из Донецка, уже Мариуполя, Мангуша и так далее. Маргиналы, получившие власть и мстящие мариупольцам за лучший уровень жизни последние 8 лет,
– заявил Андрющенко.
Поводом для ареста, плена и издевательства может стать что угодно. В частности, любая татуировка, одежда цвета хаки, "не такой" взгляд, украинское слово, книга.
По словам Андрющенко, усугубляет ситуацию то, что большинство "фильтрационщиков" – экс-полицейские. Они сами сразу перешли на сторону оккупантов.
"Грабят гуманитарку и берут водителей в плен"
Водителям, которые пытаются вывезти людей на автобусах, теперь грозит вдвое большая опасность. Оккупанты грабят гуманитарку и берут водителей в плен. Зафиксировано уже 4 таких случая. К счастью, чудом почти водителям удалось вернуться. Больше они не поедут.
Андрющенко заявил, что с частью водителей связи нет уже 2 дня. Однако надежда на их возвращение еще не исчезает.
"Поэтому, имейте в виду при принятии решения самостоятельно поехать в Мариуполь – это опасно", – подчеркнул мэр.
Также Андрющенко напомнил: нельзя раскрывать данные о водителях, автобусах, маршрутах и местах посадки. Это очень опасно.
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