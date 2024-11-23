Протесты используют для давления на власть Польши, то есть применяют как инструмент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство агрополитики в комментарии РБК-Украина.

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Поляки возобновили блокирование границы

Мы работаем по блокаде уже более 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад,

– отметили в министерстве.

Как рассказал министр агрополитики Виталий Коваль для СМИ, он провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским. Также украинский чиновник обращался относительно вышеупомянутой проблемы в Европейскую комиссию.

"Польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров, а используют границу, как инструмент влияния на свою власть", – объясняют ситуацию на границе в ведомстве.

Напомним, накануне представители польских фермеров предупредили Украину о возможных акциях протеста на одном из пунктов пропуска. Украинские таможенники в свою очередь предупредили международных перевозчиков о возможном блокировании границы польскими протестующими.