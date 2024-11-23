Протести використовують для тиску на владу Польщі, тобто застосовують як інструмент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство агрополітики у коментарі РБК-Україна.

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Поляки відновили блокування кордону

Ми працюємо по блокаді вже понад 3 тижні, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому,

– наголосили у міністерстві.

Як розповів міністр агрополітики Віталій Коваль для ЗМІ, він провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським. Також український посадовець звертався стосовно вищезгаданої проблеми до Європейської комісії.

"Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу", – пояснюють ситуацію на кордоні у відомстві.

Нагадаємо, напередодні представники польських фермерів попередили Україну про можливі акції протесту на одному з пунктів пропуску. Українські митники своєю чергою попередили міжнародних перевізників про можливі блокування кордону польськими протестувальниками.