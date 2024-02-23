В очередях на границе стоит более 2400 грузовиков. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил 24 Каналу, что в Украину также поступают важные гуманитарные и военные грузы.

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Подробно о ситуации на границе

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Иногда их действия создают препятствия и для других категорий, однако обычно легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу.

Митинги проходят на шести из девяти пунктов пропуска на границе с Польшей. С украинской стороны это:

"Ягодин",

"Угринов",

"Устилуг",

"Рава-Русская",

"Шегыни",

"Краковец".

По состоянию на утро 23 февраля в очередях на всех этих направлениях с территории Польши в сторону Украины ожидает более 2460 грузовиков. Самая большая очередь на "Краковце", "Раве-Русской" и "Ягодине". Польские фермеры заявили, что будут пропускать по несколько грузовых средств в час, но на каждом из направлений в две стороны это может быть 1, 2 или 3 грузовика,

– рассказал Андрей Демченко.

Критически мало пересечений границы на пункте пропуска "Шегини". За минувшие сутки это направление в обе стороны пересекло около 70 грузовиков. Сложная ситуация также на ПП "Ягодин" – 60 грузовиков пересекло границу в сторону Украины. За последние дни ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.

"Направление ПП "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление, где за сутки может пересекать границу вне 1200 грузовых средств, когда движение не блокировали", – объяснил Демченко.

Доподлинно неизвестно, что происходит по ту сторону границы. Однако среди тех, кому все же удалось, простояв в очередях, дойти до пунктов пропуска и прибыть в украинские есть и грузовики на украинской регистрации, и на иностранной.

Важные грузы приходят в Украину

Ранее фиксировали случаи, когда в Украину не пропускали военную и гуманитарную помощь. Госпогранслужбе подтверждают, что с польской стороны прибывают важные грузы, однако трудно сказать наверняка, или они беспрепятственно могут пересекать границу.

Фермеры находятся на определенном расстоянии от польских ПП, они блокируют или затрудняют движение грузовым транспортным средствам, есть очереди. Если привязываться к количеству пересечений границы, то их критически мало. Мы фиксируем снижение в два – три раза. Но ежедневно в украинские ПП прибывают и гуманитарные, и военные грузы,

– отметил Демченко.

Также было известно о том, что ранее польские фермеры также прибегали к диверсиям на железнодорожных путях. Сейчас известно, что движение пассажирских и грузовых поездов происходит на всех направлениях на границе с Польшей. Задержек с движением поездов нет.

"Наше внимание приковано к тем действиям, которые осуществляют польские фермеры по ту сторону границы. Они иногда доходят до железнодорожных путей и высыпают зерно из вагонов на землю", – отметил представитель ГПСУ.

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