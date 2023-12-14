Словацкие перевозчики начали блокировать границу 1 декабря. Протестующие, по примеру польских коллег, потребовали отмены "транспортного безвиза" от ЕС. Свои забастовки перевозчики аргументировали тем, что, мол, их бизнес "страдает" от украинцев, поскольку не может с ними конкурировать.
К теме Нагло не выполняют правила: в чем причина блокирования украинской границы на Западе
Пункт пропуска "Ужгород" частично возобновил работу
Как уточнили в ГПСУ, по состоянию на 06:00 14 декабря на пункте пропуска "Ужгород" частично восстановлен пропуск грузовиков. Так, на выезд из Украины уже оформили 28 грузовых автомобилей, из которых 24 уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.
Словакия частично начала возобновлять пропускные операции грузовиков на контрольно-пропускном пункте вечером 13 декабря около 19:30. По предварительной информации заявляли, что на въезд в Словакию будут пропускать 2 грузовика в час, но фактически – разрешение на въезд получают по 3 – 4 перевозчика в час.
Блокировка грузовиков на границе со Словакией
- Словацкие перевозчики начали угрожать заблокировать границу из Украины для грузовиков в конце ноября. Уже 1 декабря забастовщики перешли от слов к реальным действиям и заблокировали работу контрольно-пропускного пункта "Вишне-Немецкое – Ужгород".
- Протесты продолжались до 22:00 декабря. Утром 5 декабря в ГПСУ сообщили, что движение грузовиков на границе со Словакией частично восстановили.
- Впрочем, протесты возобновились с новой силой 10 декабря. Союз автомобильных перевозчиков Словакии UNAS заявил, что блокировка движения грузовиков будет продолжаться, пока не будут выполнены все условия. Как и польские перевозчики, в Словакии потребовали отмены "транспортного безвиза" для украинцев.
- Эксперты отмечают, что блокада границ – это вызов для Европейского Союза, ведь решение о "транспортном безвизе" заключала Европейская комиссия. Политологи добавляют – если внутри ЕС так нагло не выполняются европейские правила, то может быть цепная реакция, и в будущем некоторые страны могут начать игнорировать и другие правила.