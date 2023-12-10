Словацкие перевозчики объяснили: решили продлить свою акцию протеста. Пока речь об одном пограничном переходе.
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Как долго и где будет протест на границе Словакии и Украины
Пункт пропуска "Вышнее Немецкое" – "Ужгород" будет заблокирован уже с понедельника, 11 декабря. Протест начнется с 15:00, но дата открыта – "до последующего сообщения".
Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирские перевозки никак не будут ограничиваться,
– обещает UNAS.
Такие действия оправдывают "оценкой полученной информации и ее влиянием на словацкий рынок автомобильных перевозок". Союз автомобильных перевозчиков Словакии подытожил, что таким образом присоединяется к протестам, организованным в Польше с 6 ноября и в Венгрии с 11 декабря.
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Протесты словацких перевозчиков: самое главное
- Первая блокада была 21 ноября. Затем протесты начались 1 декабря.
- Перевозчики Словакии, по примеру польских коллег, требовали отмены "транспортного безвиза" с ЕС, мол, их бизнес страдает от украинцев, потому что не может с ними конкурировать.
- Вечером 4 декабря движение разблокировали.
- Но 6 декабря говорилось о том, что они могут заблокировать "Вышнее Немецкое" – "Ужгород", который является самым большим пунктом пропуска между двумя государствами.