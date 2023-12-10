Словацкие перевозчики объяснили: решили продлить свою акцию протеста. Пока речь об одном пограничном переходе.

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Как долго и где будет протест на границе Словакии и Украины

Пункт пропуска "Вышнее Немецкое" – "Ужгород" будет заблокирован уже с понедельника, 11 декабря. Протест начнется с 15:00, но дата открыта – "до последующего сообщения".

Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирские перевозки никак не будут ограничиваться,

– обещает UNAS.

Такие действия оправдывают "оценкой полученной информации и ее влиянием на словацкий рынок автомобильных перевозок". Союз автомобильных перевозчиков Словакии подытожил, что таким образом присоединяется к протестам, организованным в Польше с 6 ноября и в Венгрии с 11 декабря.

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Протесты словацких перевозчиков: самое главное