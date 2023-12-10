Словацькі перевізники пояснили: вирішили продовжити свою акцію протесту. Поки що мова про один прикордонний перехід.
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Як довго і де буде протест на кордоні Словаччини та України
Пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" – "Ужгород" буде заблоковано вже з понеділка, 11 грудня. Протест розпочнеться з 15:00, але його дата відкрита – "до подальшого повідомлення".
В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення жодним чином не обмежуватимуться,
– обіцяє UNAS.
Такі дії виправдовують "оцінкою отриманої інформації і її впливом на словацький ринок автомобільних перевезень". Союз автомобільних перевізників Словаччини підсумував, що таким чином приєднується до протестів, організованих у Польщі з 6 листопада та в Угорщині з 11 грудня.
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Протести словацьких перевізників: найголовніше
- Перша блокада була 21 листопада. Потім протести розпочалися 1 грудня.
- Перевізники Словаччини, за прикладом польських колег, вимагали скасування "транспортного безвізу" з ЄС, мовляв, їхній бізнес потерпає від українців, бо не може з ними конкурувати.
- Увечері 4 грудня рух розблокували.
- Та 6 грудня мовилося про те, що вони можуть заблокувати "Вишнє Нємецьке" – "Ужгород", який є найбільшим пунктом пропуску між двома державами.