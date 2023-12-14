Словацькі перевізники почали блокувати кордон 1 грудня. Протестувальники, за прикладом польських колег, вимагали скасування "транспортного безвізу" з ЄС. Свої страйки перевізники аргументували тим, що, мовляв, їхній бізнес "потерпає" від українців, оскільки не може з ними конкурувати.
До теми Нахабно не виконують правила: у чому причина блокування українського кордону на Заході
Пункт пропуску "Ужгород" частково поновив роботу
Як уточнили у ДПСУ, станом на 06:00 14 грудня на пункті пропуску "Ужгород" частково поновлено пропуск вантажівок. Так, на виїзд з України вже оформили 28 вантажних автомобілів, з яких 24 – уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
Словаччина частково почала відновлювати пропускні операції вантажівок на контрольно-пропускному пункті увечері 13 грудня близько о 19:30. За попередньою інформацією заявляли, що на в'їзд у Словаччину пропускатимуть 2 вантажівки на годину, але фактично – дозвіл на в'їзд отримують по 3 – 4 перевізники за годину.
Блокування вантажівок на кордоні зі Словаччиною
- Словацькі перевізники почали погрожувати заблокувати кордон з Україною для вантажівок наприкінці листопада. Вже 1 грудня страйкарі перейшли від слів до реальних дій та заблокували роботу контрольно-пропускного пункту "Вишнє-Нємецке" – "Ужгород".
- Протести тривали до 22:00 грудня. На ранок 5 грудня у ДПСУ повідомили, що рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною частково відновили.
- Втім, протести відновилися з новою силою 10 грудня. Союз автомобільних перевізників Словаччини UNAS заявив, що блокування руху вантажівок триватиме, поки не будуть виконані всі умови. Як і польські перевізники, у Словаччині вимагали скасування "транспортного безвізу" для українців.
- Експерти наголошують, що блокада кордонів – це виклик для Європейського Союзу, адже рішення про "транспортний безвіз" укладала Європейська комісія. Політологи додають – якщо всередині ЄС так нахабно не виконуються європейські правила, то може бути ланцюгова реакція, й у майбутньому деякі країни можуть почати ігнорувати й інші правила.