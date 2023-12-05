Тепер вантажні транспортні засоби можуть рухатися через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке". Він суміжний з українським пунктом пропуску "Ужгород".
До теми Словацькі перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною: коли це може статися
Словаки розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною
У Державній прикордонній службі зазначили, що 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через словацький пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" завершилися. Саме тому вантажний транспорт може рухатися через цей пункт з України.
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком,
– наголосили у ДПСУ.
Водночас прикордонники наголосили, що, у зв'язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.
Наостанок у ДПСУ розповіли, що станом на ранок цього дня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.
Блокада кордону України Словаччиною: що відомо
- Словацькі перевізники 28 листопада заявили, що блокуватимуть кордон з Україною для вантажних засобів. Словаки виступили проти лібералізації вантажних перевезень для нашої країни.
- Перевізники наголосили, що після блокування кордону поляками до Словаччини збільшився потік комерційних транспортних засобів. Саме через це словаки й хотіли блокувати кордон.
- Уже 1 грудня стало відомо, що словацькі перевізники дійсно заблокували кордон з Україною. Зокрема, рух вантажних засобів через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке" був недоступний.
- Протестувальники наголосили, що обмеження не стосуватимуться перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів. Також словаки пообіцяли не обмежувати рух легкового автотранспорту та автобусів.
- До цього словаки блокували кордон з Україною 21 листопада. Однак уже наступного дня тимчасово розблокували кордон для нашої держави для вантажних транспортних засобів.