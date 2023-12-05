Тепер вантажні транспортні засоби можуть рухатися через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке". Він суміжний з українським пунктом пропуску "Ужгород".

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Словаки розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

У Державній прикордонній службі зазначили, що 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через словацький пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" завершилися. Саме тому вантажний транспорт може рухатися через цей пункт з України.

Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком,

– наголосили у ДПСУ.

Водночас прикордонники наголосили, що, у зв'язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Наостанок у ДПСУ розповіли, що станом на ранок цього дня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

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