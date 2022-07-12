Соглашение ЕС с россией будет огромным поражением для Европы: политолог объяснил, в чем угроза

россия продолжает угрожать Литве и надеется, что ЕС и НАТО испугаются этих угроз и пойдут на уступки. Впрочем, у россии нет ресурсов, чтобы пойти на полномасштабную конфронтацию.

О том, каких дальнейших шагов ждать от россии и могут ли они вместе с беларусью заблокировать Сувальский коридор – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

Читайте Готовиться к войне нужно всем, – эксперты рассказали, может ли россия напасть на Литву

россия уже сделала все основные шаги

Максим Джигун уверен, что по состоянию на сегодняшний день россия сделала все свои основные шаги – в виде шантажа, запугивания и угроз, в отношении стран запада и Литвы в частности. Это были угрозы: "Или вы соглашаетесь на наш ультиматум и выполняете его условия, или мы обязуемся делать что-то, но что точно не скажем. Впрочем, скажем, что вам будет больно и неприятно".

Это классическая практика русской "дипломатии", которая настаивает на ультимативном исполнении своих необоснованных прихотей и несопоставимых с языком дипломатии.

Сейчас мяч на стороне поля европейцев и россияне очень внимательно следят за тем, чтобы их угрозы были услышаны и чтобы были совершены действия в соответствии с пожеланиями россии. Поэтому они выжидают. В ближайшее время мы можем ожидать усиления каких-то международных месседжей со стороны россии, что они ожидают решения, а Калининградская область находится в блокаде. россия будет надеяться переломить общую западную политику и заставить европейские институты пойти на компромисс с россией и хотя бы частично снять санкции,

– отметил Джигун.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Эксперт отметил, что ситуация с Сувальским коридором, о котором говорят россияне, она же не нова. Многие годы этот коридор служил дорогой для поставки львиной доли товаров в Калининградскую область.

Обострения там происходили немало раз, еще в 2021 году для европейцев была довольно неприятной ситуация с беженцами из беларуси, пытавшимися попасть в Польшу. Тогда начался кризис и начали сбавлять допуски российских поездов, автомобилей и других транспортных средств в Калининградскую область.

Сейчас эта ситуация доходит до пиковой точки – все понимали, что она может быть политизирована в один момент, как собственно и произошло.

Литва продолжает поддерживать Украину / Фото Unsplash

Интерес этого Сувальского коридора еще в том, если бы россия задумала с помощью беларуси заблокировать этот коридор, то они фактически отрезали бы Латвию, Литву и Эстонию от остального мира. И это была бы полная блокада этих стран. Сувальский коридор и то, чтобы его не пробили – это важная задача для стран НАТО, в частности для Польши и Литвы, непосредственно вовлеченных в этот тоненький отрезок границы,

– объяснил Джигун.

Возможностей для наступления на Литву у россии нет

Максим Джигун подчеркнул, что возможностей для полноценного наступления на территорию Литвы или Польши у россии нет. Да и в принципе, они понимают, что начинать противостояние со странами НАТО для них очень не выгодно. Тем более, имея абсолютно неуспешную войну в Украине, предусматривать успех по другим направлениям очень сложно.

Но прибегать к подобным манипулятивным и информационно-психологическим операциям, которыми они занимаются десятилетиями, причем очень успешно именно на внутреннем рынке. Они могут это продолжать, обострять существующий кризис и пропасть между россией и Западным Миром. Они продолжают копать себе яму. Конечно, на это вынуждены реагировать страны НАТО, ЕС, ведь мы видим, что россия очень непредсказуемый игрок и ожидать от них можно чего угодно. Даже одна их провокация может перерасти в масштабный конфликт, который коснется не только Украины, но и многих других стран мира, в частности, Балтийских стран.

– заметил Джигун.

Эксперт добавил, что Литва, хоть и маленькое, но очень гордое государство с прекрасными, прогрессивными, демократически настроенными людьми, которые очень беспокоят и бесят путина, потому что они не поддаются на его влияние, хотя и имеют там значительную долю русскоязычного населения за которое якобы так борется путин.

Они проявляют свою категоричную позицию в поддержке нашего суверенитета, целостности и наших стремлений. И вряд ли что-то заставит их изменить свою позицию, кроме возможной компромиссной позиции европейских институций на уровне Евросоюза.

У россии нет сил для наступления на Литву / Фото Unsplash

Но, по моему глубокому убеждению, соглашение европейцев с россиянами будет огромным дипломатическим поражением для Европы, в первую очередь. И огромная победа в информационном плане для россиян, потому что они смогут продавать это себе, как давить и влиять на европейцев, показывать их слабость, неспособность быть единым фронтом. И на языке силы выторговать себе какие-то дивиденды,

– добавил Джигун.

Для Европы это будет поражение в том смысле, что они согласны на подобные компромиссы, когда там минимально появляются угрозы или манипуляции со стороны России. Хотелось, чтобы этого не допустили. Особенно ввиду того, что Калининградская область не изолирована полностью и не находится в блокаде.

Новая угроза со стороны россии: что нужно знать

Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во вражеском МИДе назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.

Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".

Литва ответила на угрозы россии. В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ о предотвращении военных действий со стороны россии.

Важно – Литовский политолог о рисках удара россии: смотрите видео

Туда есть доступ по морю, которым пользуются россияне. Поэтому будьте так добры, россияне, завозите свои продукты в свою Калининградскую область самостоятельно морем и ни за что не переживайте. Будет очень грустно, если европейцы пойдут на поводу у россиян и их угроз.