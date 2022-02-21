Блокада морских портов со стороны России закончилась, – Морская администрация
21 февраля 2022 , 19:42Читати новину українською
В настоящее время все торговые суда могут направляться в украинские порты по традиционным маршрутам. Блокада портов со стороны России на 21 февраля закончилась.
Подробности раскрыла пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Там подчеркнули, что плавание рекомендованными путями 44,60 открыто.
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По состоянию на 21 февраля 2022 г. районы, объявленные опасными для плавания в связи с проведением артиллерийских и ракетных стрельб Российской Федерации, отменены,
– говорится в сообщении.
Пока остается действующим украинское предупреждение в связи с учениями подразделений ВМС. В то же время, они не ограничивают гражданское судоходство.
Украина может попросить закрыть проливы для России
- Василий Боднар – посол Украины в Турции – заявил, что Украина имеет право обратиться к Турции с просьбой закрыть для России проливы в Черное море.
- Право на обращение у Украины есть в соответствии с конвенцией Монтре. Она предполагает, что Турция сама принимает решение, какие корабли пускать.
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