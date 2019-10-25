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      Блокада российского угля на Львовщине: новые детали и первые итоги

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      Первый этап блокады российского угля в Сосновке на Львовщине завершен, – Семенченко
      Первый этап блокады российского угля в Сосновке на Львовщине завершен, – Семенченко / Соцмережі

      Первый командир батальона "Донбасс" и лидер "Блокады торговли с оккупантами" Семен Семенченко заявил, что первый этап блокады российского угля в Сосновке на Львовщине завершен. Длился он почти два месяца –более 50 дней.

      С чего началась блокада

      Семенченко убеждает, что в середине августа на Хмельницкой атомной электростанции произошла авария якобы из-за того, что кто-то забыл в энергоблоке тряпку. В результате автоматика отключилась, и один из энергоблоков станции вышел из строя. Починить его невозможно, поскольку вроде бы нет на это денег. По сей день он находится на ремонте.

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      Он отмечает, что атомная энергетика является основной в Украине для производства электроэнергии. Несмотря на многочисленные попытки, никому так и не удалось приватизировать. Чего не скажешь о тепловых электростанциях, большинство из которых находятся в структуре компании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

      По словам первого командира "Донбасса", из-за аварии на ХАЭС в Украине перед отопительным сезоном возник дефицит электроэнергии. А поскольку это все надо компенсировать силами тепловых электростанций, то соответственно возник и дефицит угля, который можно оценить в 1 миллион тонн.

      После аварии на ХАЭС в Сосновку на Львовщину в огромном количестве прибывает российский уголь. Но это не понравилось местным шахтерам и ветеранам войны на Донбассе, и они его начали блокировать. АТОшники выражали недовольство тем, что прибыл российский уголь, а шахтеры тем, что они имеют переполненные склады и что их шахты закрываются, поэтому они из-за потери работы вынуждены на заработки выезжать за границу. В итоге угольный край теряет социальную привлекательность,
      – Семенченко.

      Кроме того, впоследствии стало известным, что уголь по документам пришел из российского Кемерово, хотя протестующим сообщали, что он – из Казахстана, а потом добавились и другие страны.

      Что было дальше


      Далее произошли такие события:

      • Львовская ОГА направила обращение в ВР о запрете торговать российским углем;
      • Состоялся силовой разгон блокировщиков;
      • Блокаду поддержали Хмельницкая, Киевская, Тернопольская и Львовская ОГА;
      • Львовская ОГА выразила требование отстранить начальника полиции Львовщины Василия Виконского от должности и расследовать все это дело.

      Семенченко обнародовал интересную деталь. Он сообщил, что Виконского на Львовщину перевели из Хмельницкой области: там он возглавлял областную полицию, когда произошла авария на ХАЭС, и именно после инцидента его перевели. Два заместителя Виконского в полиции Львовщины отказались сопротивляться протестующим, но сам руководитель принял участие в разгоне.

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      Позднее ,в течение дальнейшего месяца, когда продолжалась блокада, больше ни один из областных советов поддержку протестующим не оказал. Семенченко объясняет это тем, решение относительно российского угля приняла действующая власть, которая пыталась решить вопрос отопительного сезона. Правда, на один день блокировать российский уголь вышли люди в Сарнах Ровенской области.

      Меморандум между протестующими и украинской властью

      Далее представители действующей украинской власти, в частности правительства, и представителями Комитета ВР по энергетике, провели с протестующими и местными переговоры. Также поддержали блокаду местные жители и профсоюз "Львовуголь". В итоге был подписан меморандум. Он в целом заключается в том, что:

      – Угольная отрасль, прежде всего "Львовуголь", получает средства от государства, чтобы к следующему отопительному сезону сумела нарастить добычу угля. Эти средства в основном будут направлены на модернизацию оборудования, а отчитываться об этом будут местным обществам и профсоюзам, чтобы не было их хищения.

      – Уголь, который блокировали, шел на Червоноградскую обогатительную фабрику, часть из которой принадлежит народной избраннице от ОПЗЖ Наталье Королевской, а другая (37%) – государству. Поэтому общество требует, чтобы здесь увеличили долю государства, или вообще фабрику вернули в государственную собственность.

      – Закупленный из России уголь под контролем представителей горняков должен быть смешан с волынским углем (на шахте "Бужанская" находится 15 тысяч тонн угля), и таким образом волынские шахтеры получат деньги, пока им зарплаты задерживают.

      – Протестующие не сворачивают блокаду, они будут осуществлять контроль, чтобы больше российский уголь сюда не прибывал;

      – Проработан план по диверсификации источников поставки угля, то есть пока украинские шахты не увеличат добычу угля на территорию Украины, могут завозить из всех стран (Польша, Колумбия и тому подобное), но только не из России;

      – Должно быть проведено надлежащее расследование по разгону блокады, сейчас этим делом занимается ГБР.

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      Семенченко добавляет, что далее необходимо, чтобы этот меморандум был выполнен. Также он призвал присоединиться и другие области, поскольку этот документ и его реализация касаются не только области, но всей Украины.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Львова Блокада Семен Семенченко Угольная промышленность
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