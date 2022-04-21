Блокирование гражданских и военных Мариуполя похоже на террористическую операцию России, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для разрешения ситуации в Мариуполе Украина делает все, что в ее силах. Люди там заблокированы и это даже не военный формат.

В интервью французскому телеканалу BFM TV Зеленский сказал, что вместе с военными под блокадой Мариуполя также местные люди. Среди них – дети, пожилые люди, сообщает 24 канал.

До темы Дойти до Мариуполя оккупированными 120 километрами пока невозможно, – Зеленский

Там разрушено все, 95 – 98% всех построек: школы, детские садики, обычные жилые кварталы, заводы, набережная. Если 3 – 4 % чего-то живого там осталось – это максимум. Идет бомбардировка с самолетов, поражение артиллерией и ракетами. Россияне стреляют повсюду по городу, поэтому многие боятся даже выходить,

– объяснил президент.

Он также описал другую проблему – депортацию украинцев в Россию. Ведь некоторых удается эвакуировать на подконтрольную Украине территорию, а некоторых россияне везут к себе.

Эти тысячи людей, которые туда выехали или на оккупированные части Украины, все исчезли. Дети и взрослые находятся сейчас в разных городах, специальных лагерях на российской территории. А некоторые просто исчезли. С сегодняшнего дня от 3 до 5 тысяч детей, отправившихся в ту сторону – пропали без вести. Это страшная трагедия,

– сказал Зеленский.

По его словам, среди людей, которые прячутся от российских бомб на "Азовстали", есть много женщин и с детьми. Они боятся выйти, потому что других выходивших местных убивали даже снарядами. Сколько люди продержатся – неизвестно.

Основное о ситуации в Мариуполе

Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении борются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается около 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа, город уничтожен обстрелами россиян.

Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как объяснили наши военные. Не было подтверждения третьей стороны. Украина обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы вывезти мирных.

Также 20 апреля удалось эвакуировать из заблокированного города 4 автобуса с людьми. Эвакуация должна продлиться и сегодня, 21 апреля.

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