Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 7 апреля.

Стоит внимания Россияне активизировались в направлении Северодонецка, – Генштаб ВСУ

В районе Харькова до 5 батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов,

говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты удерживают город Изюм и пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.