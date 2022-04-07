Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 7 квітня.
Увага Росіяни активізувалися у напрямку Сєвєродонецька, – Генштаб ЗСУ
В районі Харкова до 5 батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів,
– йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, окупанти утримують місто Ізюм та намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов'янськ та Барвінкове.
Яка ситуація у напрямку Харкова
- Голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війну за Харків росіяни програли.
- Наші захисники знищили до 80% мотострілецької роти ворога в районі Харкова.
- 6 квітня пізно ввечері росіяни ракетами обстріляли Лозівську громаду на Харківщині.
- Попередньо жителям міст Барвінкове та Лозова, що на Харківщині, рекомендували евакуюватися. Водночас централізованої евакуації з Харкова наразі немає.