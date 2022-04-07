За його словами, Збройні сили України, а також Національна гвардія, Національна поліція, Тероборона – усі показали свою силу.

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"Нам є чим захищатися, ми – на своїй землі, і це не гучні слова, бо об’єдналися всі. Збройні Сили на фронті, волонтери об’єдналися в тилу. І ми працюємо на те, щоб забезпечити нашу перемогу спільними діями", – повідомив Олег Синєгубов.

Він зазначив, що не забули про жодну громаду, про жоден населений пункт Харківщини. Але й не забудуть жодного зрадника, який пішов на співпрацю з росіянами.

"Ми готові захищати, поки не виженемо окупантів туди, звідки вони прийшли. Наші ЗСУ показують дійсно дивовижний результат", – додав Синєгубов.

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