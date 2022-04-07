В Офісі Генерального прокурора пояснили, що про підозру було повідомлено за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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А також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згідно з даними слідства, з 17 по 31 березня 2022 року жінка в соціальній мережі фейсбук розміщувала звернення до військово-політичного командування Росії, аби Харків та інших регіонів України "приєднали" до їх складу.

Крім того, вона поширювала матеріали, які розпалювали національну ворожнечу. А саме розподіл громадян України на "східних" і "західних".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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