Противник зазнає втрат в особовому складі та військовій техніці

Завдяки вдалим діям ЗСУ у районі Харкова втрат зазнала мотострілецька рота ворога зі складу БТГр 59 танкового полку.

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Втрати підрозділу склали до 80% особового складу.

Повідомляється, що російський ворог має втрати не тільки особового складу, але й військової техніки.

Противник продовжує нести втрати в особовому складу та військовій техніці. Так, в районі міста Харків внаслідок вдалих дій підрозділів Збройних Сил України зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу БТГр 59 танкового полку. Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали до 80% особового складу,

– йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

Додамо, що станом на ранок 3-го квітня Росія у війні проти України втратила вже майже 18 тисяч військових.

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