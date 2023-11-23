Польские перевозчики не планируют останавливаться: готовы блокировать границу еще более 2 месяцев
Источник:страница в сети X Рафала Меклера
Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. Более того, угрожают, что не снимут блокаду в ближайшие несколько месяцев.
О намерении рассказал организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной. Речь идет о Рафале Меклере, возглавляющего ячейку ультраправой партии "Конфедерация" в Люблине.
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Блокировать границу готовы еще два месяца
По его словам, перевозчики в Польше готовы блокировать украинско-польскую границу еще более двух месяцев. Он отметил, что протестующие подали заявку. Она предполагает продление акции на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" до 1 февраля 2024 года.
Напомним, что вечером 19 ноября заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сделал заявление. В нем он сообщил, что перевозчики из Польши, блокирующие границу с нашим государством, неоднократно препятствовали движению цистерн с топливом, а также гуманитарной помощи. И это несмотря на то, что обещали этого не делать.
Что известно о блокаде границы
- Итак, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков. И сделали это на трех из четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе.
- Речь идет о "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", а также "Дорогуск – Ягодин".
- Уже 17 ноября организаторы блокировки границы сделали очередное заявление. В нем подчеркнули, что планируют перекрыть еще и пункт пересечения "Медика – Шегини", который был последним открытым между государствами. Соответствующий план озвучил один из организаторов акции Томаш Борковский.
- Обратим внимание, что Украина и Европейский союз 29 июня 2022 года подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Сначала она должна была действовать год с возможностью продления. И его продолжили до конца июня 2024 года.
- В Мининфраструктуры отметили, что после подписания соответствующего Соглашения количество перевозчиков, пересекавших в направлении ЕС границу, выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Да и само количество пересечений выросло на 43%.