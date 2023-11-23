Польские перевозчики не планируют останавливаться: готовы блокировать границу еще более 2 месяцев

Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. Более того, угрожают, что не снимут блокаду в ближайшие несколько месяцев.

О намерении рассказал организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной. Речь идет о Рафале Меклере, возглавляющего ячейку ультраправой партии "Конфедерация" в Люблине.

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Блокировать границу готовы еще два месяца

По его словам, перевозчики в Польше готовы блокировать украинско-польскую границу еще более двух месяцев. Он отметил, что протестующие подали заявку. Она предполагает продление акции на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" до 1 февраля 2024 года.

Напомним, что вечером 19 ноября заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сделал заявление. В нем он сообщил, что перевозчики из Польши, блокирующие границу с нашим государством, неоднократно препятствовали движению цистерн с топливом, а также гуманитарной помощи. И это несмотря на то, что обещали этого не делать.

Что известно о блокаде границы