Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что самая сложная ситуация напротив пунктов пропуска "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец", передает 24 Канал.
Важно Некоторые из польских протестующих оказались не фермерами, а пропутинскими активистами
В Польшу в течение суток не пропустили ни одного грузовика
Демченко сообщил, что в последние дни существенно снизилось количество пересечений границы грузовиками. Сейчас в очередях стоят 2450 автомобилей, а за сутки пропустили всего 60 грузовиков на "Шегини" и 70 – на пункте пропуска "Ягодын".
Вместе с очередью имеем существенное снижение количества пересечений границы грузовиками за последние дни. Особенно критически это ощущается на пунктах пропуска "Ягодын" и "Шегини". По "Шегинях" за вчера границу пересекли всего 60 грузовиков, а на "Ягодыне" – 70 грузовиков пересекли границу на въезд в Украину, а в Польшу не пропустили ни одного,
– подчеркнул Демченко.
Зеленский предложил польскому правительству встретиться на границе
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 февраля опубликовал обращение, в котором предложил правительству Польши встретиться на границе. В частности, он пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьера Дональда Туска.
- Зеленский отметил, что это вопрос национально безопасности, поэтому решить вопрос о прекращении блокирования границы необходимо в ближайшие дни. Президент также обратился к Еврокомиссии с просьбой, чтобы на встречу на границе прибыл и представитель от ЕС.
- У Анджея Дуды ответили на призыв Зеленского. Государственный секретарь канцелярии польского президента поддержал предложение президента Украины. Вместе с тем, он также предостерег от опасных последствий, которые могут возникнуть после этой встречи.