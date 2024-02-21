"Россия ищет возможности": посол Украины в ЕС прокомментировал польские протесты на границе

С 20 февраля на украинско-польской границе продолжаются массовые протесты фермеров. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что наша страна продолжает вести переговоры с Польшей на двустороннем уровне.

Украина проводит переговоры по фермерской блокаде с Польшей. В частности, в рамках координационной платформы вместе с Еврокомиссией и пограничными членами ЕС. Украинская сторона считает, большинство проблем о которых говорят фермеры - надуманные. Об этом Всеволод Ченцов заявил во время брифинга в Брюсселе, передает корреспондентка 24 канала.

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Как идет ход переговоров между сторонами

Украина предлагает Польше ввести систему экспортных лицензий, которая уже успешно действует в Румынии и Болгарии. Отметим, что эта система лицензирования предусматривает получение разрешения для экспорта от страны, в которую планируется ввоз товаров.

Это позволит проследить объемы экспорта и компании, которые принимают в этом участие.

Мы предложили Польше и другим странам использовать этот инструмент, который уже доказал свою эффективность и Комиссия, собственно, тоже подтверждает его эффективность,

– говорит Всеволод Ченцов.

Он отметил, что вчера в Брюсселе состоялось заседание Координационной платформы, которая была заблокирована из-за Польши с сентября 2023 года.

Дипломат отметил, что партнеры имели конструктивную дискуссию и в следующий раз они встретятся через неделю.

Мы привели очень много статистики и показали, что нет оснований для порой диких мероприятий со стороны митингующих. То есть большинство из тех проблем являются просто надуманными,

– сказал Всеволод Ченцов.

Россия ищет возможности напряженности отношений

Посол отметил, что блокирование украинской продукции нарушает действующие соглашения с Польшей и договоренности с Евросоюзом.

Он также отметил, что польская сторона "осознает ответственность" за задержку гуманитарной и военной продукции и пассажирооборота.

Всеволод Ченцов говорит, что Россия будет искать все возможности для создания напряжения в отношениях между Украиной и партнерами. Он вспомнил о печально известном плакате с призывом к Путину "разобраться с Украиной".

Очевидно здесь не обошлось без определенной координации с их (российского – 24 канал) стороны. Поэтому это общий вызов для нас, поляков и для институтов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не дать России воспользоваться этим напряжением,

– сказал Ченцов.

Предупредительные механизмы для решения

Дипломат также ответил на вопрос относительно предложения Еврокомиссии ввести предохранительные механизмы по мясу птицы, яиц и сахара, которые ограничат количество продукции от Украины.

Ченцов рассказал, что в Еврокомиссии были идеи ввести квоты и это было бы гораздо хуже для Украины.

На сегодня идет речь об определенных границах наших поставок, которые учитываются как середина. Между 2022 – 2023 годом. Мы не в восторге от этого предложения. Конечно, по отдельным товарным группам это создаст определенные ограничения, если это будет одобрено государствами-членами и Европарламентом,

– говорит Всеволод Ченцов.

В таком случае украинские производители будут вынуждены искать другие места для продажи своего товара.

В общем, дипломат считает, что предложение Еврокомиссии не является критическим и Киев предлагает альтернативные варианты с точки зрения расчета показателей.

Я не исключаю, что отдельные государства члены опять же по политическим мотивам могут пытаться размыть это предложение, ухудшить условия, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло,

– добавил дипломат.

По словам Ченцова, более приемлемыми для Украины стали бы показатели 2023 года.