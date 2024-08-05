"Все заплатят свою цену": в Раде рассказали, планируют ли блокировать Telegram
Источник:"РБК-Украина"
В Раде считают, что руководство Telegram должно установить диалог с украинским государством. Иначе власти должны прибегнуть к блокировке.
Об особенностях работы Telegram рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
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Стоит ли блокировать Telegram на государственном уровне
По словам Потураева, массовое использование Telegram, в частности органами государственной власти и официальными лицами, является проблемой, "которая будет дорого всем стоить".
Все заплатят свою цену. Цена будет высокой, и дай бог, чтобы у нас хватило, чем рассчитаться за эти ошибки. Потому что это все ошибки,
– сказал он в интервью.
Потураев добавил, что Telegram является принципиально немодерируемой соцсетью, руководство которой не вступает в коммуникацию с государством. Также, по его словам, существует достаточно доказательств, что Telegram остается аффилированным с Россией, под влиянием вражеских спецслужб.
Я не вижу другого варианта, как не проиграть – не то, что информационную войну, а войну вообще – кроме как написать достаточно простой законопроект, суть котором будет в том, что или сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, или государство их просто закрывает,
– подытожил председатель комитета Верховной Рады.
К слову, ранее в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали прекратить коммуникацию официальных лиц и официальных государственных организаций в Telegram.