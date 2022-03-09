Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин, отметив, что оккупанты сами не понимают. что творят.

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Блокируя АЭС, оккупанты сами не знают, что творят – они только понимаю, что стрелять туда никто не будет

Что такое ЧАЭС или ЗАЭС? Это и в мирное время хорошо укрепленный объект. То есть у станции есть ограждение, по периметру средства безопасности, видеонаблюдение и ядерные материалы,

– рассказывает Котин.

Оккупанты используют их как военную базу. Они туда вошли, видят изнутри весь периметр и понимают, что стрелять туда никто не будет. В то же время, таким образом удобно шантажировать мир подрывом ядерного материала, который разбрасывает по всей Украине.

Кроме того, на этих объектах очень развита инфраструктура. Для работы энергоблоков там есть оборудование, техника, столовая для большого количества персонала, места отдыха и другое. То есть, они получили неплохую базу, чтобы пересидеть войну.