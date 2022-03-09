Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова "Енергоатому" Петро Котін, зазначивши, що окупанти самі не розуміють. що творять.

До теми Глава "Енергоатому": ядерні об'єкти в умовах війни – це не іграшки

Блокуючи АЕС, окупанти самі не знають, що творять – вони лише розуміють, що стріляти туди ніхто не буде

Що таке ЧАЕС чи ЗАЕС? Це і в мирний час добре укріплений об'єкт. Тобто станція має огорожу, по периметру засоби безпеки, відеонагляд і ядерні матеріали,

– розповідає Котін.

Окупанти використовують їх як військову базу. Вони туди зайшли, вони бачать зсередини увесь периметр і розуміють, що стріляти туди ніхто не буде. Водночас таким чином зручно шантажувати світ підривом ядерного матеріалу, який розкидає по всій Україні.

Крім того, на цих об'єктах дуже розвинута інфраструктура. Для роботи енергоблоків там є обладнання, техніка, столова для великої кількості персоналу, місця для відпочинку і інше. Тобто вони отримали непогану базу, щоб пересидіти війну.

Повне знеструмлення ЧАЕС: коментар очільника "Енергоатому" – якими можуть бути наслідки:

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