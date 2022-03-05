Bloomberg и CNN прекращают работу в России

Зарубежные медиа Bloomberg и CNN приостанавливают работу редакций в России. СМИ ощущают на себе давление в освещении новостей и подавление независимых изданий.

В частности, Bloomberg объяснил свое решение тем, что глава Кремля подписал закон, криминализирующий независимую новостную информацию в России. Идентична причина и в CNN.

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Российский парламент проголосовал за принятие закона, предусматривающего до 15 лет лишения свободы для лиц, обвиняемых в распространении "фейковых новостей".

Речь идет о якобы ложной информации о российских военных. Также запрещены призывы к санкциям против страны.

Bloomberg: Подавление независимых СМИ в России

"Мы с сожалением решили временно приостановить наш сбор новостей в России", – заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт. Представитель CNN указал на то, что "прекращают вещание, пока продолжают оценивать ситуацию и дальнейшие шаги".

Интересно, что решение CNN остановить освещение из России было принято буквально через несколько часов после того, как в BBC объявили, что временно приостанавливают российские новости.

Однако CNN продолжат освещать вторжение России в Украину. Однако по вопросам безопасности журналисты будут делать это за границей.

Bloomberg тоже соблюдают подобную инициативу, ведь считают это "последним шагом в масштабном подавлении независимых СМИ в России".



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