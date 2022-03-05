Зокрема, Bloomberg пояснив своє рішення тим, що глава Кремля підписав закон, який криміналізує незалежну новинну інформацію у Росії. Ідентична причина і в CNN.

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Загалом ж російський парламент проголосував за ухвалення закону, який передбачає до 15 років позбавлення волі для осіб, яких звинувачують у поширенні "фейкових новин". Мовиться про російських військових або заклики до санкцій проти країни.

Bloomberg: Придушенння незалежних ЗМІ в Росії

"Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити наш збір новин у Росії", – заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклтуейт. Представник CNN вказав на те, що "припиняють мовлення, поки продовжують оцінувати ситуацію та подальші кроки".

Цікаво, що рішення CNN зупинити висвітлення з Росії ухвалене буквально через кілька годин після того, як у BBC оголосили, що тимчасово призупиняють російські новини.

Проте CNN продовжать висвітлювати вторгнення Росії в Україну. Проте з питань безпеки журналісти робитимуть це закордоном.

Bloomberg теж дотримуються подібної ініціативи, адже вважають це "останнім кроком у масштабному придушенні незалежних ЗМІ в Росії".



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