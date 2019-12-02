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      У Блумберга пока нет четкой позиции относительно Украины, – эксперты

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      Майкл Блумберг идет в президенты США / Washington Post

      Новый кандидат в президенты США от демократов скорее всего будет разделять позицию партии относительно Украины, но в американской прессе появлялась информация, свидетельствующая о связи миллиардера с Россией.

      После того как Майкл Блумберг заявил о своих намерениях победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, в Украине начали обсуждать его позиции относительно конфликта между Россией и Украиной. В частности американский политолог Джейсон Смарт в комментарии 24 каналу сообщил, что миллиардеру Блумбергу в американской прессе вменяли сотрудничество с Россией.

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      Пока Блумберг не назвал четкой политики в отношении Украины или России, однако в прошлом его обвиняли в тесных связях с РФ, отметил Джейсон Смарт.

      Действительно, в американской прессе появлялась информация о том, что Блумберг помогал россиянам вмешиваться в политику США.

      К слову, миллиардер имеет российские корни. В его биографии говорится, что Майкл родился в еврейской семье, а его отец эмигрировал из России.

      Однако журналист-международник Иван Яковина уверен, что Блумберг скорее всего придерживается общей линии Демократической партии – Россия враг, а Украина друг.

      Что известно о Майкле Блумберге?
      Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в прошлом году восстановил свое членство в Демократической партии. Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

      К слову, на выборах мэра Нью-Йорка 6 ноября 2001 года Блумберг баллотировался от Республиканской партии. Ведь на выдвижение от Демократической партии было очень много кандидатов.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Выборы в США Майкл Блумберг
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