У Блумберга пока нет четкой позиции относительно Украины, – эксперты

Новый кандидат в президенты США от демократов скорее всего будет разделять позицию партии относительно Украины, но в американской прессе появлялась информация, свидетельствующая о связи миллиардера с Россией.

После того как Майкл Блумберг заявил о своих намерениях победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, в Украине начали обсуждать его позиции относительно конфликта между Россией и Украиной. В частности американский политолог Джейсон Смарт в комментарии 24 каналу сообщил, что миллиардеру Блумбергу в американской прессе вменяли сотрудничество с Россией.

Читайте также: Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?

Пока Блумберг не назвал четкой политики в отношении Украины или России, однако в прошлом его обвиняли в тесных связях с РФ, отметил Джейсон Смарт.

Действительно, в американской прессе появлялась информация о том, что Блумберг помогал россиянам вмешиваться в политику США.

К слову, миллиардер имеет российские корни. В его биографии говорится, что Майкл родился в еврейской семье, а его отец эмигрировал из России.

Однако журналист-международник Иван Яковина уверен, что Блумберг скорее всего придерживается общей линии Демократической партии – Россия враг, а Украина друг.

Что известно о Майкле Блумберге?

Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в прошлом году восстановил свое членство в Демократической партии. Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

К слову, на выборах мэра Нью-Йорка 6 ноября 2001 года Блумберг баллотировался от Республиканской партии. Ведь на выдвижение от Демократической партии было очень много кандидатов.