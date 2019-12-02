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      Блумберг поки не має чіткої позиції щодо України, – експерти

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      Майкл Блумберг йде у президенти США / Washington Post

      Новий кандидат у президенти США від демократів скоріш за все буде поділяти позицію партії щодо України, але в американській пресі з’являлась інформація, яка свідчить про зв'язки мільярдера з Росією.

      Після того як Майкл Блумберг заявив про свої наміри перемогти Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах, в Україні почали обговорювати його позиції по конфлікту між Росією та Україною. Зокрема американський політолог Джейсон Смарт у коментарі 24 каналу повідомив, що мільярдеру Блумбергу в американській пресі закидали співпрацю з Росією.

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      Поки Блумберг не сформулював чіткої політики щодо України чи Росії, проте в минулому його звинувачували у тісних зв'язках з РФ, наголосив Джейсон Смарт.

      Дійсно, у американській пресі з’являлась інформація про те, що Блумберг допомагав росіянам втручатися в політику США.

      До слова, мільярдер має російські корені. У його біографії зазначається, що Майкл народився в єврейській родині, а його батько емігрував з Росії.

      Проте журналіст-міжнародник Іван Яковина впевнений, що Блумберг скоріш за все притримується загальної лінії Демократичної партії – Росія ворог, а Україна друг.

      Що відомо про Майкла Блумберга? Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 млрд доларів. Це майже в 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 млрд). Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке носить його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проекти в галузі освіти та медицини. Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки минулого року відновив своє членство в Демократичній партії. Він вважається помірним демократом і виступає за участь США в міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.

      До слова, на виборах мера Нью-Йорка 6 листопада 2001 року Блумберг балотувався від Республіканської партії. Адже на висунення від Демократичної партії було дуже багато кандидатів. 

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини політики Вибори у США Майкл Блумберг
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