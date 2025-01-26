Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Российские оккупационные войска решили переделать редкую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т в тяжелый бронетранспортер, добавляя к ней новое вооружение и средства радиоэлектронной борьбы.

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БМО-Т как тяжелый бронетранспортер

БМО-Т, серийное производство которой стартовало в 2001 году, является редким образцом техники, с количеством таких машин в российских войсках, по оценкам, всего около 10 единиц.

Несмотря на небольшое количество в составе армии, с февраля 2022 года Россия потеряла по меньшей мере четыре такие машины, из которых три были уничтожены, а одну захватили Силы обороны Украины.

Россияне планируют модернизировать БМО-Т, чтобы создать из нее тяжелый бронетранспортер, вооружив ее мангалами, дымовыми гранатометами, радиоэлектронной борьбой и дистанционно-управляемыми пулеметами.

Кроме того, планируют отказаться от огнеметов РПО-А "Шмель" из-за того, что машина способна перевозить до 7 десантников и имеет соответствующее пространство для модификаций.

Сейчас украинская армия также работает над созданием тяжелых бронетранспортеров, в частности на базе танка Т-64, что было продемонстрировано в 2023 году.