Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Йожик" в эфире 24 Канала рассказал, как разведчики передвигаются в условиях постоянного наблюдения с воздуха и какую информацию собирают непосредственно вблизи линии боевого столкновения. Он также объяснил, как их работа помогает прокладывать маршруты для штурмовых групп.

Разведчики прокладывают путь для штурмовых групп

Перемещение разведгруппы планируют на то время, когда противнику сложнее всего заметить людей с воздуха. Обычно выходят в утренний или вечерний "серебристый туман", когда уже не темно, но еще недостаточно света, или используют туман. Днем и ночью такие перемещения стараются не проводить.

В белый день мы не ходим, и ночью не ходим – это табу. Днем человека проще увидеть обычной камерой дрона, а ночью – тепловизором. Зимой ты вообще светишься, как фонарик,

– рассказал "Йожик".

Задачи разведчиков не ограничиваются сбором информации. Они могут усиливать штурмовые группы, эвакуировать раненых, помогать во время штурма или устраивать засады на маршрутах противника. Во время одной из операций группе предстояло выяснить обстановку в квадрате, где действовали смежные подразделения.

Разведчики попали в блиндаж украинских операторов БПЛА и в течение двух суток собирали данные из их трансляций и полетов. Там удалось уточнить безопасные проходы, заминированные участки и маршруты перемещения смежных сил. Если группы несколько раз пользовались одним проходом, противник мог его заминировать, поэтому следующий маршрут приходилось искать уже в другом месте.

Всю полученную информацию сразу передавали на командный пункт. Аэроразведка сопровождает группу и во время самого выхода. Если вражеский дрон замечает военных, им по связи передают предупреждение о возможном применении миномета, артиллерии или FPV. Проведя две сутки на позиции, группа вернулась ранним утром к точке старта, расположенной примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения.

На основании этой информации уже планируют перемещение, выбирают маршрут, оценивают, насколько он безопасен, где можно сосредоточить группы и откуда дальше выдвигаться. Мы первыми входим и последними выходим,

– сказал боец "Артану".

Собранные разведчиками данные становятся основой для дальнейшего планирования операции: командование определяет маршруты, места скопления и направления, по которым уже могут двигаться штурмовые группы.

Боец "Артану" рассказал о работе разведки у линии фронта: смотрите видео