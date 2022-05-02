Боец "Азова" Капранов предположил, когда победит Украина

Украина может одержать победу в войне с Россией уже летом 2022 года. Громкое поражение захватчиков будет автоматически означать конец русской империи.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала заявил писатель, историк и военнослужащий полка "Азов" Дмитрий Капранов.

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По его мнению, российскую империю добьет громкое поражение. Этот проигрыш России может обеспечить только Украина.

Когда Украина победит в войне с Россией

Дмитрий Карпанов объяснил, что пока, несмотря на значительные потери врага, российские оккупанты пытаются совершать наступление. В настоящее время Украина занимает оборонную позицию.

По оптимистическим прогнозам, победа Украины состоится летом. На осень придется ставить крепкие границы,

– подчеркнул военный.

После поражения России в историческом контексте от российской империи может остаться Москва и Санкт-Петербург. В то же время, как подчеркнул писатель, не обязательно единым субъектом.

Он предположил, что могут образоваться отдельные Санкт-Петербургская и Московская республики. Вместо этого мы увидим отдельные и независимые, например, Бурятию, Башкирию и другие части нынешней России.

Впоследствии эти независимые республики будут воевать друг с другом. К сожалению, это будет влиять и на Украину, как убежден Капранов.

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