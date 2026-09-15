Мы в ожидании, – боец "Азова" рассказал, что изменится на фронте осенью

Сейчас боевые действия не сильно отличаются от того, что было летом. Ситуация изменится, когда с деревьев опадут листья. Тогда некоторая робота пойдет сложнее.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 12-й бригады "Азов" НГУ Даниил "Культура" Мирешкин. По его словам, на направлении его подразделения противник активизировался еще в марте. В июле даже была попытка подготовленного механизированного штурма под прикрытием авиации. Однако эту атаку удалось успешно отразить.

Как изменятся боевые действия осенью?

Как подчеркнул военный, противник по-прежнему занимается инфильтрацией. Они пытаются небольшими группами продвигаться как можно дальше вперед и накапливать силы. После этого следуют удары по логистическим маршрутам. В то же время подразделения "Азова" справляются с такими действиями врага.

Изменений, связанных с осенью, пока не наблюдаем. Больших дождей еще не было. Листва понемногу опадает. Изменения начнутся тогда, когда вся "зеленка" сойдет. Тогда и нашим силам, и врагу будет сложнее передвигаться. Днем "зелень" создает условное "покрытие". Вечером деревья уже нагреты и создают такое теплоизоляционное "покрытие". Поэтому не всегда можно обнаружить перемещение врага даже с помощью тепловизионных дронов,

– отметил "Культура".

Кроме того, с наступлением настоящей осени значительно сложнее работать на наземных роботизированных платформах, на которые Силы обороны в последнее время в значительной степени полагаются. В то же время врагу также будет сложнее.

Как изменятся боевые действия осенью: смотрите видео 24 Канала

Что изменится для пехотинцев?

Военный вспомнил, как во время контрнаступления в 2023 году его подразделение обеспечивало проход основных сил. Тогда в течение 3–4 дней непрерывно шел дождь. Тогда в блиндаже все было залито водой. И это всего лишь за несколько дней летом.

Осенью условия значительно суровее. Туман и дождь затрудняют работу беспилотников. Сложности возникают и с логистикой.

Все это затрудняет доставку грузов на передовые позиции. Трудно доставлять еду, газовые баллоны и другие вещи. Доставлять все самостоятельно тоже сложно. Иногда пехотные группы идут по 10–15 километров до позиции. Это создает трудности. Для пехотинца осень и зима – самые сложные периоды, когда приходится больше нести; тяжелее передвигаться; нужно согреться,

– рассказал военный.

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