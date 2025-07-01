1 против 5: спецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм россиян на Купянском направлении

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР "Братство" самостоятельно сдержал штурм врага, который численно преобладал в 5 раз. В ответ российские захватчики прибегли к запрещенным методам ведения войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как боец ГУР самостоятельно сдержал штурм оккупантов?

Во время боевых действий на Купянском направлении спецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм оккупационных сил, несмотря на то, что численно они превосходили его в 5 раз.

В ответ на эффективное сопротивление украинского защитника российские захватчики прибегли к запрещенным методам ведения войны, – применили ядовитый газ. После накрыли позицию плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом. Это привело к периодической потере сознания. В таких условиях дальнейшее удержание позиции стало невозможным.

Поэтому командование приняло единственное возможное решение, – эвакуировать защитника. Несмотря на активную работу российских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому бойцу, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

В ГУР отметили, что благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить врага от нее.

Эвакуация раненого спецназовца: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика и чувствительные кадры, 18+)