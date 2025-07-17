Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як боєць ГУР самотужки стримав штурм окупантів?

Під час бойових дій на Куп'янському напрямку спецпризначенець ГУР самостійно стримав штурм окупаційних сил, попри те, що чисельно вони переважали його у 5 разів.

У відповідь на ефективний опір українського захисника російські загарбники вдалися до заборонених методів ведення війни, – застосували отруйний газ. Опісля накрили позицію щільним мінометним вогнем й атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень й отруєння невідомою речовиною. Це спричинило періодичну втрату свідомості. У таких умовах подальше утримання позиції стало неможливим.

Тож командування ухвалило єдине можливе рішення, – евакуювати захисника. Попри активну роботу російських FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого бійця, винести його з-під вогню й доставити до стабілізаційного пункту.

У ГУР наголосили, що завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути ворога від неї.

Евакуація пораненого спецпризначенця: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика й чутливі кадри, 18+)