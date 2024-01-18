Так, после реабилитации и протезирования защитник решил вернуться назад. Он убежден, что еще может применять приобретенные знания и даже передать их другим, пишет 24 Канал.

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"Моряк" застал войну в Николаеве, где его судно зашло в порт 23 февраля. Сначала его команду не выпускали, они ведь работали под иностранным флагом. Когда выйти удалось "Моряк" начал работать с терробороной, но впоследствии, к сожалению, получил перелом руки в трех местах.

Как только мне сняли гипс в конце августа, я сразу пошел в военкомат. Там мне сказали, что набирается новая бригада. Есть возможность, если хочешь. Я поехал на пробу, и прошел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду,
– рассказал боец.

В бригаде защитнику очень понравились профессионализм и мотивация собратьев и взаимопомощь. В составе бригады "Моряк" побывал в "очень интересных местах и направлениях". Речь идет прежде всего о Бахмутском направлении: Андреевка, Белая гора.

"Мы приехали зимой, после Нового года. Было холодно, но очень горячо. У нас всегда перед выходом очень мощные подготовки – я их едва выдерживал. Тяжело, конечно", – поделился воин.

Защитник получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Тогда их машину подбил враг.

Мы заезжали на позиции и нас накрыли артобстрелом. Прилетело прямо в машине, где я сидел. Мой лучший друг и собрат "Король" вытащил меня. Там заклинило дверь, но они справились. Вытащил, оказал первую медицинскую помощь – наложение турникетов. Дальше меня загрузили, и я пришел в сознание уже в карете скорой помощи – через минут 20,
– рассказал "Моряк".

Далее воина возили по разным больницам. Сначала это была Дружковка Донецкой области – больница находилась под обстрелами. Воин плохо запомнил этот период. Ему сразу отрезали руку, начали зашивать ее, поэтому кололи много обезболивающего. Потом несколько дней в Изюме – там начали снова зашивать. Далее Харьков, Львов, Черновцы и потом уже защитника перевели в Unbroken.

Физическая терапевт защитника рассказала, что сначала воина беспокоили значительные боли в культе – часть конечности, остающаяся после ампутации. И тогда возник вопрос, делать ли реампутацию, ведь даже тестирование мышц было болезненным.

Однако благодаря работе с психотерапевтами, посещению аппаратной физиотерапии удалось преодолеть эту боль, хотя и не до конца. Но это позволило спротезировать "Моряка". Сейчас у него установлена бионическая рука Bibionik от германской компании Otto Bock, и он постоянно с ней. Как отметил "Моряк", врачи справились с ним на 100%.

Первоначально боец получил амбулаторное лечение. Врачи также уделяли немало внимания сохраненной конечности. Разрабатывали локтевой сустав, работали с резинками и на велотренажере. А потом уже была преимущественно психологическая поддержка.

Боец с позывным Моряк
Боец с позывным "Моряк" / Скриншот с видео

"Возможно это вместе и помогло, потому что я чувствую себя очень классно. Протез мне сделали почти через месяц, это было очень быстро. Примерили, мне показали, как это будет работать. Я снова начал тренировать группу мышц на сжимание — разжимание. Сначала на разжим не получалось, но потом научился, потом сказали, чтобы приезжал на примерку. Примерили, сказали, чтобы через час забрал протез, и я уже побежал. Она еще была без перчатки – было гораздо интереснее, такая как у робота», – вспомнил «Моряк».

Как работает протез бойца

Механические протезы управляются с помощью движений самого пациента. В то же время, бионические и электрические протезы управляются уже самим сигналом мышцы.

То есть, на оставшуюся конечность надевают датчики, сенсоры, электроды, которые превращают тот электрический импульс, который принимается от самой мышцы. Он усиливается, превращается, и рука уже понимает, что нужно ее открывать, закрывать или выполнять определенную функцию, которую от нее требуют.

После реабилитации воин принял решение вернуться на фронт. Там он планирует приближать победу как связист.

3-го числа я возвращаюсь назад, потому что еще могу. Со своими обязанностями справлюсь – я как связист. Меня не возьмут в окопы, потому что если один человек выйдет из строя, операция не пойдет. Но прошивать рации, настраивать планшеты – я это даже с одной рукой сделаю, без вопросов. Меня этому научили в моей бригаде, хотя я имел некоторую базу. Некоторую, потому что был штурманом дальнего плавания,
– поделился защитник.

"Моряк" убежден, что эти знания он еще может использовать. Более того, даже передать их другим.

Что известно о Unbroken

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" имеет все направления для того, чтобы полечить пострадавших от войны украинцев. Обычно это минно-взрывные травмы, ампутации, ожоги. Центр "Несокрушимые" – не частное заведение, а коммунальное предприятие. Однако очень много его финансируют зарубежные или украинские меценаты, доноры.

Кстати говоря Рисуют, проходят реабилитацию и заново учатся говорить: итоги деятельности проекта Unbroken

Протезирование в Unbroken появилось в конце сентября 2022 года. С начала полномасштабного вторжения в центре пролечили более 16 тысяч пациентов, только связанных с войной. То есть это операции, хирургические вмешательства, протезирование, реабилитация. Кроме того, там было установлено более 260 протезов. 24 из них – это бионические протезы рук.

Мастерская протезирования в Unbroken и производит, и устанавливает протезы на месте. Однако имеет зарубежную комплектацию – это преимущественно немецкий производитель. В то же время в центре изготавливают индивидуальный куксоприемник для каждого пациента. И тогда этой комплектацией дополняют протез.