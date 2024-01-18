Так, после реабилитации и протезирования защитник решил вернуться назад. Он убежден, что еще может применять приобретенные знания и даже передать их другим, пишет 24 Канал.

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Как попал в 3-ю штурмовую

"Моряк" застал войну в Николаеве, где его судно зашло в порт 23 февраля. Сначала его команду не выпускали, они ведь работали под иностранным флагом. Когда выйти удалось "Моряк" начал работать с терробороной, но впоследствии, к сожалению, получил перелом руки в трех местах.

Как только мне сняли гипс в конце августа, я сразу пошел в военкомат. Там мне сказали, что набирается новая бригада. Есть возможность, если хочешь. Я поехал на пробу, и прошел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду,

– рассказал боец.

В бригаде защитнику очень понравились профессионализм и мотивация собратьев и взаимопомощь. В составе бригады "Моряк" побывал в "очень интересных местах и направлениях". Речь идет прежде всего о Бахмутском направлении: Андреевка, Белая гора.

"Мы приехали зимой, после Нового года. Было холодно, но очень горячо. У нас всегда перед выходом очень мощные подготовки – я их едва выдерживал. Тяжело, конечно", – поделился воин.

Потеря руки во время задания

Защитник получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Тогда их машину подбил враг.

Мы заезжали на позиции и нас накрыли артобстрелом. Прилетело прямо в машине, где я сидел. Мой лучший друг и собрат "Король" вытащил меня. Там заклинило дверь, но они справились. Вытащил, оказал первую медицинскую помощь – наложение турникетов. Дальше меня загрузили, и я пришел в сознание уже в карете скорой помощи – через минут 20,

– рассказал "Моряк".

Далее воина возили по разным больницам. Сначала это была Дружковка Донецкой области – больница находилась под обстрелами. Воин плохо запомнил этот период. Ему сразу отрезали руку, начали зашивать ее, поэтому кололи много обезболивающего. Потом несколько дней в Изюме – там начали снова зашивать. Далее Харьков, Львов, Черновцы и потом уже защитника перевели в Unbroken.

"Рука как у робота": как проходила реабилитация

Физическая терапевт защитника рассказала, что сначала воина беспокоили значительные боли в культе – часть конечности, остающаяся после ампутации. И тогда возник вопрос, делать ли реампутацию, ведь даже тестирование мышц было болезненным.

Однако благодаря работе с психотерапевтами, посещению аппаратной физиотерапии удалось преодолеть эту боль, хотя и не до конца. Но это позволило спротезировать "Моряка". Сейчас у него установлена бионическая рука Bibionik от германской компании Otto Bock, и он постоянно с ней. Как отметил "Моряк", врачи справились с ним на 100%.

Первоначально боец получил амбулаторное лечение. Врачи также уделяли немало внимания сохраненной конечности. Разрабатывали локтевой сустав, работали с резинками и на велотренажере. А потом уже была преимущественно психологическая поддержка.



Боец с позывным "Моряк" / Скриншот с видео

"Возможно это вместе и помогло, потому что я чувствую себя очень классно. Протез мне сделали почти через месяц, это было очень быстро. Примерили, мне показали, как это будет работать. Я снова начал тренировать группу мышц на сжимание — разжимание. Сначала на разжим не получалось, но потом научился, потом сказали, чтобы приезжал на примерку. Примерили, сказали, чтобы через час забрал протез, и я уже побежал. Она еще была без перчатки – было гораздо интереснее, такая как у робота», – вспомнил «Моряк».

Как работает протез бойца Механические протезы управляются с помощью движений самого пациента. В то же время, бионические и электрические протезы управляются уже самим сигналом мышцы.



То есть, на оставшуюся конечность надевают датчики, сенсоры, электроды, которые превращают тот электрический импульс, который принимается от самой мышцы. Он усиливается, превращается, и рука уже понимает, что нужно ее открывать, закрывать или выполнять определенную функцию, которую от нее требуют.

"Возвращаюсь назад, потому что еще могу": воин едет на фронт

После реабилитации воин принял решение вернуться на фронт. Там он планирует приближать победу как связист.

3-го числа я возвращаюсь назад, потому что еще могу. Со своими обязанностями справлюсь – я как связист. Меня не возьмут в окопы, потому что если один человек выйдет из строя, операция не пойдет. Но прошивать рации, настраивать планшеты – я это даже с одной рукой сделаю, без вопросов. Меня этому научили в моей бригаде, хотя я имел некоторую базу. Некоторую, потому что был штурманом дальнего плавания,

– поделился защитник.

"Моряк" убежден, что эти знания он еще может использовать. Более того, даже передать их другим.

Что известно о Unbroken

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" имеет все направления для того, чтобы полечить пострадавших от войны украинцев. Обычно это минно-взрывные травмы, ампутации, ожоги. Центр "Несокрушимые" – не частное заведение, а коммунальное предприятие. Однако очень много его финансируют зарубежные или украинские меценаты, доноры.

Кстати говоря Рисуют, проходят реабилитацию и заново учатся говорить: итоги деятельности проекта Unbroken

Протезирование в Unbroken появилось в конце сентября 2022 года. С начала полномасштабного вторжения в центре пролечили более 16 тысяч пациентов, только связанных с войной. То есть это операции, хирургические вмешательства, протезирование, реабилитация. Кроме того, там было установлено более 260 протезов. 24 из них – это бионические протезы рук.

Мастерская протезирования в Unbroken и производит, и устанавливает протезы на месте. Однако имеет зарубежную комплектацию – это преимущественно немецкий производитель. В то же время в центре изготавливают индивидуальный куксоприемник для каждого пациента. И тогда этой комплектацией дополняют протез.