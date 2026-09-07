Боец самостоятельно выбрался из плена: командир "Артан Х" поразил историей с фронта

На фронте случаются события, которые кажутся почти невероятными и напоминают сюжеты фильмов. Один из украинских защитников попал в российский плен, однако сумел без помощи сослуживцев вырваться на свободу.

Командир "Артан Х" Андрей Мельник "Фаворит" рассказал 24 Каналу удивительную историю о спасении своего подчиненного из вражеского плена. Пока соратники разрабатывали план его освобождения, боец действовал решительно и самостоятельно нашел путь к своим.

Как боец самостоятельно вернулся из плена?

По словам командира, 25-летний украинский защитник провел в плену несколько дней, после чего совершил смелый поступок.

Наш боец попал в плен. Пока мы думали, как его оттуда освободить, он через четыре или пять суток нашел возможность уничтожить тех людей, которые взяли его в плен. Затем он нашел рацию, которую по дороге потерял, и вернулся на позиции к нам,

– отметил "Фаворит".

Боец, как отметил командир, вернулся целым и невредимым.

Командир "Артан Х" рассказал, как боец сумел самостоятельно вырваться из плена: смотрите видео

Андрей Мельник поделился интересной деталью о гражданской жизни отважного бойца, которая впечатляет не меньше, чем его поступок. Глядя на 25-летнего парня, трудно представить его решительность в критический момент, однако ранее он работал патологоанатомом.

"Очень много таких, даже сказочных историй. Если их рассказать, можно и не поверить. Но на войне случаются чудеса, и довольно часто", – подытожил командир подразделения "Артан Х".