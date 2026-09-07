Командир "Артан Х" Андрій Мельник "Фаворит" розповів 24 Каналу дивовижну історію про порятунок свого підлеглого з ворожого полону. Поки побратими розробляли план його звільнення, воїн діяв рішуче та самостійно знайшов шлях до своїх.

Як боєць самотужки повернувся з полону?

За словами командира, 25-річний український захисник провів у полоні кілька днів, після чого здійснив сміливий вчинок.

Наш боєць потрапив в полон. Поки ми думали, як його звідти звільнити, він через чотири чи п'ять діб знайшов можливість ліквідувати тих людей, які взяли його полонили. Потім він знайшов рацію, яку по дорозі втратив, і повернувся на позиції до нас,

– зазначив "Фаворит".

Захисник, як зазначив командир, повернувся цілим та неушкодженим.

Командир "Артан Х" розповів, як боєць зумів самотужки вирватися з полону: дивіться відео

Андрій Мельник поділився цікавою деталлю про цивільне життя відважного бійця, яка вражає не менше за його вчинок. Дивлячись на 25-річного хлопця, важко уявити його рішучість у критичний момент, проте раніше він працював патологоанатомом.

"Дуже багато є таких, навіть казкових історій. Якщо їх розказати, можна і не повірити. Але на війні трапляються дива, і доволі часто", – підсумував командир підрозділу "Артан Х".