Спикер управления ТрО "Север" Виталий Кириллов сообщил в комментарии 24 Каналу, что решение о перемещении подразделения в любом случае не связано с инцидентом.

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Решения принимаются на уровне высшего военного руководства. Их не может принимать командир воинской части. Он только может высказать предложения, связанные с тактическим положением. В то же время оперативным и стратегическим планированием занимаются высшие штабы.

Относительно деталей гибели бойцы пока не закончено расследование, комментировать обстоятельства военные не могут. Кириллов напомнил, что следствие ведут правоохранительные органы.

Перемещение было плановым

Родные военных говорят, что они попали на Бахмутское направление. В Северном объединенном пресс-центре сообщили "Украинской правде", что воинскую часть A7062, где служил Сергей Панасюк, действительно передислоцировали на Восток, но это было планово. Перемещение никак не связано с инцидентом возле границы.

Подразделение заранее было перемещено к месту выполнения боевого задания. Такое решение одобрили, учитывая "высокий уровень мотивированности, обученности и обеспеченности подразделения".

В течение 2022 – 2023 годов с подразделением проводили индивидуальную и коллективную подготовку, уровень которой "был достаточным для выполнения боевых задач".

Проходили бойцы медосмотр

В пресс-центре сообщили, что медосмотр обязателен только в отдельных случаях. Например, когда принимают на военную службу по контракту или в случае решения вопроса оставления военнослужащего на военной службе свыше предельного возраста.

Однако заверили, что на момент выбытия воинской части A7062 в зону выполнения боевых задач "ни один военнослужащий жалоб на состояние здоровья не высказывал и за медицинской помощью к врачам медицинского пункта воинской части не обращался".

Что известно о гибели Панасюка