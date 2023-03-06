Речник управління ТРО "Північ" Віталій Кирилов повідомив у коментарі 24 Каналу, що рішення про переміщення підрозділу у будь-якому випадку не пов'язано з інцидентом.

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Рішення ухвалюють на рівні вищого військового керівництва. Їх не може приймати командир військової частини. Він тільки може надати пропозиції, пов'язані із тактичним становищем. Натомість оперативним та стратегічним плануванням займаються вищі штаби.

Щодо деталей загибелі бійці – поки не закінчене розслідування, коментувати обставини військового не можуть. Кирилов нагадав, що слідство ведуть правоохоронні органи.

Переміщення було плановим

Рідні військових кажуть, що вони потрапили на Бахмутський напрямок. У Північному об’єднаному пресцентрі повідомили "Українській правді", що військову частину A7062, де служив Сергій Панасюк, справді передислокували на Схід, але це було планово. Переміщення ніяк не пов’язане з інцидентом поблизу кордону.

Підрозділ заздалегідь було переміщено до місця виконання бойового завдання. Таке рішення схвалили, зважаючи на "високий рівень вмотивованості, навченості та забезпеченості підрозділу".

Протягом 2022 – 2023 років з підрозділом проводили індивідуальну та колективну підготовку, рівень якої "був достатнім для виконання бойових завдань".

Чи проходили бійці медогляд

У пресцентрі повідомили, що медогляд є обов’язковим лише в окремих випадках. Наприклад, прийняття на військову службу за контрактом чи у разі вирішення питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік.

Однак запевнили, що на момент вибуття військової частини A7062 в зону виконання бойових завдань "жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за медичною допомогою до лікарів медичного пункту військової частини не звертався".

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