За отказ воевать – "обнуление": пленный "вагнеровец" рассказал правду о вербовке и казни

Пригожин продолжает набирать в ЧВК "Вагнера" зэков. Один из них попал в украинский плен, где и рассказал все, о чем мы догадывались, но не знали на 100%.

Как рассказывают источники 24 канала, боец "Вагнера" из Саратовской колонии. Ему чудом удалось не пополнить статистику потерь врага. И благодаря ему мы узнали интересные детали о вербовке и отношении к зекам.

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Пригожин действительно лично вербует

Видео, ранее выкладываемые в сеть, демонстрируют, что Пригожин самостоятельно гастролирует по тюрьмам. Не стала исключением и Саратовская колония, где отбывал наказание будущий пленный "вагнеровец". Заметим, что расположена она недалеко от аэродрома Энгельс.

Пригожин совместно с четырьмя своими приспешниками заехал в колонию. Все они занимались вербовкой в ЧВК "Вагнер". Главное обещание, которое получили зеки и его действительно выполнили, – они вышли на свободу. Правда, условно, ведь из заключения попали буквально в рабство. Боец рассказал, что их было 176 заключенных.

Сначала их с аэродрома Энгельс перебросили в Ростов. Там бойцы неделю проходили подготовку. После этого зэкам-наемникам выдали оружие и отправили в Донбасс. Разместили их в одной из оккупированных россиянами деревень.

За отказ – на "обнуление"

Пленн стал частью эвакуационной группы. То есть он должен заниматься вывозом с поля боя "двухсотых" и "трехсотых". В его группе было 9 солдат. Правда, после боя пятерых ранили, двоих убили. Так что остались целыми и невредимыми только двое, в том числе он сам.

Возвращаться на линию столкновения после увиденного "вагнеровец" не захотел. Как он сам говорит , "не хотел гибнуть за собачий **р". Панькаться с ним никто не собирался. За отказ воевать его отправили на "обнуление". Речь идет о смертной казни. Заметим, что это очередное доказательство того, что у "Вагнера" очень быстро разбираются с теми, кто не выполняет задание.

"Обнуленных" вывезли в лес и расстреляли из пулемета. Чудом и в этот раз зэку-наемнику удалось выжить. Он дошел до украинских позиций, где и попал в плен. Правда, он оказался для него значительно лучшим местом, чем ряды "Вагнера", где к нему и другим относились "по-скотски".

Что обещают завербованным

Интересно, что обещания для "вагнеровцев" имеют определенную отсрочку. Средства и отмена судимостей они получат только через полгода. Это гениальный ход, ведь немногие из наемников могут продержаться полгода. А нет того, кому дал обещание, то можно его и не выполнять.

Пленный заметил также, что руководство "Вагнера" рассказало о целой сети, разбросанной по всей стране. "Конторы" есть как в том же Саратове, так и в Оренбурге, где проживает сестра наемника.

А в этом материале мы рассказывали о "вагнеровцах"-камикадзе. Наемники обмолвились об их подготовке к полетам. И теперь становится известно, что боевую задачу на самолетах они должны выполнить любой ценой.