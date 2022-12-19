Российская пропаганда не знает границ. Как рассказывают источники 24 канала, враг докатился до того, что пытается героизировать вчерашних зеков. Таким образом даже собственные потери на войне оккупанты пытаются использовать для пополнения рядов армии.

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"Вагнеровцы" становятся зеками-камикадзе

Казалось бы, в России наблюдаются серьезные проблемы с пилотами, так что их нужно было бы беречь. Но у Пригожина свой взгляд на ведение войны. По его мнению, не имеет значения ни пилот, ни воздушное судно. Главное – любой ценой выполнить задание. Даже если оно откровенно бессмысленно!

Накануне стало известно о ликвидацию экипажа Су-24М в Донецкой области. Речь идет о командире самолета Антонове Александре и штурмане Никишине Владимире. Эти "вагнеровцы" пополнили статистику потерь при выполнении боевого задания.

Зэков пытаются героизировать

Российская пропаганда не была бы собой, если бы не пыталась из любого преступника сделать героя. Так, "подвиг" этих двух решили сравнить с Николаем Гастелло. Последний во время Второй мировой войны влетел в колонну врага, чтобы сдержать ее продвижение. То же сделали и "вагнеровцы", но в войне, развязанной Россией.

Но в одном из видео пленный зек проговорился. Сначала он акцентировал внимание на доблести и желании выполнять задачи до конца. Даже в тех случаях, когда самолет горит и выхода нет. Но язык сыграл с ним злую шутку. И он озвучил правду, проливающую свет на так называемый "героизм".

Когда экипаж уходит на задачу, в нашей компании катапультные кресла никто не проверяет, потому что понимают, что задание нужно выполнить любой ценой,

– отметил он.

То есть по факту у "вагнеровцев" выбор невелик: погибнуть или погибнуть. Они и так понимают, что погибнут. Просто сделать это на борту истребителя более престижно.

Напоследок напомним, что потерь среди "вагнеровцев" никто не считает. В этом случае все гораздо проще, ведь ликвидированных зэков просто записывают в колонку пропавших без вести. Если уж говорить о потерях врага, то напомним, что по состоянию на 19 декабря удалось уничтожить 98 800 русских солдат. И эта цифра растет каждый день.