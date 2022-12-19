Російська пропаганда не знає меж. Як розповідають джерела 24 каналу, ворог докотився до того, що намагається героїзувати вчорашніх зеків. Таким чином навіть власні втрати на війні окупанти намагаються використати для поповнення лав армії.

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"Вагнерівці" стають зеками-камікадзе

Здавалося б, у Росії спостерігаються серйозні проблеми з пілотами, тож їх потрібно було б берегти. Але у Пригожина свій погляд на ведення війни. На його думку, немає значення ані пілот, ані повітряне судно. Головне – за будь-яку ціну виконати завдання. Навіть якщо воно відверто безглузде!

Напередодні стало відомо про ліквідацію екіпажу Су-24М на Донеччині. Мовиться про командира літака Антонова Алєксандра та штурмана Нікішина Владіміра. Ці "вагнерівці" поповнили статистику втрат під час виконання бойового завдання.

Зеків намагаються героїзувати

Російська пропаганда не була б собою, якби не намагалася з будь-якого злочинця зробити героя. Так, "подвиг" оцих двох вирішили порівняти з Миколою Гастелло. Останній під час Другої світової війни влетів у колону ворога, щоб стримати її просування. Те ж саме зробили і "вагнерівці", але у війні, розв'язаній Росією.

Але в одному з відео полонений зек промовився. Спочатку він акцентував на доблесті та бажанні виконувати завдання до кінця. Навіть у тих випадках, коли літак горить і виходу немає. Але язик зіграв з ним злий жарт. І він озвучив правду, яка проливає світло на так званий "героїзм".

Коли екіпаж йде на завдання, у нашій компанії катапультні крісла ніхто не перевіряє, тому що розуміють, що завдання потрібно виконати за будь-яку ціну,

– зазначив він.

Себто по факту у "вагнерівців" вибір невеликий: загинути або загинути. Вони і так розуміють, що загинуть. Просто зробити це на борту винищувача престижніше.

Наостанок нагадаємо, що втрат серед "вагнерівців" ніхто не рахує. У цьому випадку все значно простіше, адже ліквідованих зеків просто записують у колонку тих, хто зник безвісти. Якщо вже і говорити про втрати ворога, то нагадаємо, що станом на 19 грудня вдалося знищити 98 800 російських солдатів. І ця цифра росте щодня.